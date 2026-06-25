Video| Isang maliit na Mowkeb na may pusong kasinlaki ng pagmamahal sa Ahl al-Bayt sa Baalbek, Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang maliit na Mowkeb na may pusong kasinlaki ng pagmamahal sa Ahl al-Bayt sa Baalbek, Lebanon
Sa mga araw ng pagluluksa para kay Imam Hussein, isang maliit na Mowkeb sa lungsod ng Baalbek ang nagpakita ng isang malaking pagpapakita ng debosyon at pagmamahal ng mga Shia sa paaralan ng Ashura.
Ang Mowkeb na ito, bagaman limitado sa laki, sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga tagapaglingkod at mga pusong puspos ng pagmamahal kay Hussein, ay naging simbolo ng katapatan, sakripisyo, at paglilingkod sa mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein.
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