Video| Kilalang teyorista ng Amerika; ang pagkontrol sa mga mapagkukunan at daloy ng langis ng Gitnang Silangan sa mundo ay gumagawa sa Iran bilang is

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kilalang teyorista ng Amerika; ang pagkontrol sa mga mapagkukunan at daloy ng langis ng Gitnang Silangan sa mundo ay gumagawa sa Iran bilang isang malaking kapangyarihan!
Si Walter Russell, mananaliksik at teyorista sa larangan ng kasaysayan at patakarang panlabas, na binanggit ang geopolitical na posisyon ng Iran ay nagpahayag na ang pagkontrol sa mga mapagkukunan at ruta ng paglipat ng langis ng Gitnang Silangan patungo sa pandaigdigang merkado ay nagbibigay ng kakayahan sa Iran na maging isa sa mga malalaking kapangyarihan ng mundo.
Inangkin din niya na ang ideolohiyang nakabatay sa paglaban laban sa Amerika at Israel, bilang karagdagan sa panlabas na papel nito, ay gumagana bilang isang salik para sa panloob na pagkakaisa at pagkakaisa sa Iran.
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