Video| Salah al-Din Abu Arfa, isang iskolar ng Sunni: Ako ay nagkamali; si Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tama

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Salah al-Din Abu Arfa, isang iskolar ng Sunni: Ako ay nagkamali; si Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tama.
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.⁰Salah al-Din Abu Arfa, isang iskolar ng Sunni: Ako ay nagkamali; si Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tama
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Salah al-Din Abu Arfa, isang iskolar ng Sunni: Ako ay nagkamali; si Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tama.
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328
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