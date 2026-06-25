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Video| Salah al-Din Abu Arfa, isang iskolar ng Sunni: Ako ay nagkamali; si Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tama

25 Hunyo 2026 - 12:05
News ID: 1831317
Video| Salah al-Din Abu Arfa, isang iskolar ng Sunni: Ako ay nagkamali; si Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tama

.⁰Salah al-Din Abu Arfa, isang iskolar ng Sunni: Ako ay nagkamali; si Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tama

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Salah al-Din Abu Arfa, isang iskolar ng Sunni: Ako ay nagkamali; si Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tama.

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