Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinatay ng Amerika ang isang hacker sa kanyang sariling tahanan sa panahon ng kamakailang digmaan!
Isa sa mga hindi naiulat na kuwento ng ikatlong ipinataw na digmaan ay ang pagpatay kay Mohammad Mahdi Farhadi Ramin sa kanyang tahanan sa Hamadan. Siya ay hinahanap ng FBI mula noong 2020 sa paratang ng pakikilahok sa cyber attacks laban sa Amerika at ilang iba pang bansa.
Inangkin ng Amerika na siya ay pumasok sa mga computer system at nagnakaw ng daan-daang terabytes ng data; data na kinabibilangan ng impormasyon na may kaugnayan sa pambansang seguridad at patakarang panlabas, civilian nuclear data, aerospace information, financial at personal na impormasyon ng mga indibidwal, at hindi pa nailathalang siyentipikong pananaliksik.
Si Martir Mohammad Mahdi Farhadi Ramin, na 37 taong gulang, ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa Amerika kaya't ang teroristang rehimeng ito ay pinatay siya sa unang linggo ng digmaan upang maprotektahan ang sarili mula sa kanyang mga kakayahan.
Hamadan – Mga ahensya ng balita ng Iran (Marso 2026) – Si Mohammad Mahdi Farhadi Ramin, na kilala bilang "Mehdi Farhadi," isa sa mga hacker na hinahanap ng FBI, ay tinarget at pinatay sa mga air strike sa unang linggo ng ikatlong ipinataw na digmaan sa lungsod ng Hamadan.
Batay sa mga dokumentong inilathala ng US Department of Justice, si Farhadi ay hinahanap mula noong 2020 sa paratang ng pakikilahok sa malawakang cyber attacks laban sa mga Amerikanong target. Inakusahan ng indictment ng federal court ng New Jersey siya at isang kasabwat na nagngangalang "Hooman Heydarian" ng pagsasagawa ng mapaminsalang cyber activities kabilang ang pagpasok sa mga computer system, pagnanakaw ng daan-daang terabytes ng data, pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ng mga mamamayang Amerikano, at pagnanakaw ng credit card information.
Batay sa mga dokumento ng US Department of Justice, ang mga target ng cyber attacks na ito ay sumaklaw sa malawak na hanay ng mga biktima kabilang ang mga kumpanya, unibersidad, defense contractors, at non-profit organizations. Ang mga ninakaw na data ay kinabibilangan ng impormasyon na may kaugnayan sa pambansang seguridad, patakarang panlabas, civilian nuclear research, at aerospace information. Inihayag din ng FBI na si Farhadi, sa pamamagitan ng paglikha ng mga awtomatikong panuntunan sa pagpapadala ng mga email, ay lihim na nag-intercept ng mga komunikasyon ng mga biktima.
Ipinapahiwatig ng mga ulat na ang targeted operation na ito ay isinagawa noong Marso 2, 2026 sa tahanan ni Farhadi sa Hamadan. Tinukoy ng Iranian media siya bilang isang "mahuhusay na siyentipiko." Ang kanyang prusisyon sa libing ay ginanap noong Lunes, Marso 9, sa Hamadan.
Kapansin-pansin na si Farhadi ay isa sa ilang Iranian hacker at cyber official na tinarget sa mga unang pag-atake ng ikatlong ipinataw na digmaan. Ang website ng FBI ay naglilista pa rin sa kanya sa listahan ng mga pinaka-hinahanap na cyber hacker nito at nagtakda ng pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanya.
..........
328
Your Comment