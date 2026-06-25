Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ninais ng Mossad na patayin si Asim Munir sa Switzerland
Ayon sa mga naiulat na ulat, ninais ng Mossad na patayin si "Asim Munir," kumander ng hukbo ng Pakistan, habang siya ay nasa Switzerland para sa usapan ng Iran at Amerika.
Ang military intelligence agency ng Pakistan ay nabatid ang plano ng Mossad na patayin ang kumander ng hukbo ng kanilang bansa ngunit hindi binago ang iskedyul ng paglalakbay at mga pagpupulong ni Asim Munir.
Sa halip, nagpadala ang Islamabad ng isang napakalinaw na mensahe sa Israel at sinabi: "Kung hawakan ninyo ang aming delegasyon, buburahin namin kayo sa mapa."
Ayon sa pag-aangkin na ito, ang mensahe ng Pakistan sa Israel ay nag-iwan ng walang puwang para sa interpretasyon at sa huli ay umatras ang Mossad mula sa pagpapatupad ng planong ito.
London – ISNA (Hunyo 24, 2026) – Ang pag-aangkin na ito ay itinaas ni Pepe Escobar, Brazilian na mamamahayag at geopolitical analyst, sa isang podcast. Ayon kay Escobar, ang military intelligence ng Pakistan ay nakatanggap ng "napakapanipaniwalang impormasyon" na ang Mossad, sa utos ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, ay nagpaplano na patayin si Asim Munir at posibleng iba pang miyembro ng Pakistani delegation sa panahon ng usapang pangkapayapaan ng Iran at Amerika sa Switzerland.
Ang nasabing usapan ay ginanap sa Bürgenstock Hotel malapit sa Lucerne, Switzerland, at ang Pakistan, kasama ang Qatar, ay gumanap ng pangunahing papel bilang tagapamagitan sa pagitan ng Iran at Amerika. Batay sa pag-aangkin na ito, pagkatapos malaman ng Pakistan ang planong ito, nagpadala ito ng nagbabantang mensahe sa pamamagitan ng mga tagapamagitan (malamang ang Oman) sa Israel at ipinahayag na kung ang anumang aksyon ay gagawin laban sa Pakistani delegation, "buburahin nito ang Israel sa mapa."
Gayunpaman, agad na tinanggihan ng mga opisyal ng Pakistan ang pag-aangkin na ito. Isang matataas na opisyal ng seguridad ng Pakistan ang nagsabi sa ARY News na ang ulat na ito ay "ganap na walang batayan at walang kaugnayan sa katotohanan" at ang paglalakbay ng Pakistani delegation sa Switzerland ay isinagawa "nang walang anumang problema sa seguridad." Gayundin, ang mga opisyal na mapagkukunan ng Israel at Mossad ay hindi pa nagpapakita ng anumang reaksyon sa pag-aangkin na ito.
..........
328
Your Comment