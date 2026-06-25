Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Navy ng IRGC: Ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz ay posible lamang sa pamamagitan ng mga ipinahayag na ruta ng Islamic Republic of Iran
Sa Ngalan ng Diyos, ang Mapagmahal, ang Maawain
Ilang oras na ang nakalipas, nang walang abiso at koordinasyon sa Islamic Republic of Iran, isang bagong ruta para sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz ang inihayag ng ilang sanggunian, at ang rutang ito ay hindi katanggap-tanggap at lubhang mapanganib.
Ipinapaalam sa lahat na ang tanging awtorisadong ruta para sa pagtawid sa Strait of Hormuz ay ang mga ruta na ipinahayag ng Islamic Republic of Iran, at ang pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa labas ng mga rutang ito ay lubhang mapanganib at ipinagbabawal, at binabalaan namin kayo na ganap na umiwas sa anumang pagdaan sa labas ng mga ipinaalam na ruta.
Ang koordinasyon sa Navy ng IRGC para sa pagtawid sa Strait of Hormuz ay kinakailangan sa pamamagitan ng Channel 16, at ang mga lumalabag na sasakyang pandagat ay haharapin.
Navy ng Islamic Revolutionary Guard Corps
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