Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Khanalizadeh; mula sa paglabag sa mga pangunahing probisyon hanggang sa maritime corridor ng Oman at Amerika
Si Dr. Khanalizadeh, propesor ng International Relations; ang kalagayan ng pagpapatupad ng memorandum of understanding para sa pagtatapos ng digmaan – Ika-anim na araw:
Patuloy ang digmaan at pananakop sa Lebanon (paglabag sa probisyon 1).
Nagdidisenyo ang Oman at Amerika ng isang maritime corridor upang pigilan ang pagpapatupad ng soberanya ng Iran sa Strait of Hormuz (paglabag sa probisyon 5).
Ang 500 milyong dolyar na credit line mula sa Qatar ay ginamit para sa pagbili ng pagkain at gamot mula sa Amerika.
Bukas ang Strait of Hormuz nang walang bayad mula sa Iran.
Nagpapatuloy ang mga banta ng Kalihim ng Digmaan at ng Pangulo ng Amerika laban sa Iran (paglabag sa mga probisyon 1 at 13).
Ang mga barkong Iranian ay dumadaan sa naval blockade.
Inihayag ng Amerika ang pagsususpinde ng oil sanctions, ngunit hindi pa ito naipapatupad.
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