Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paglitaw ng 6.9 magnitude na lindol sa Japan
Inihayag ng Japan Meteorological Agency na isang lindol na may lakas na 6.9 sa Richter scale ang yumanig sa baybayin ng Iwate sa hilagang-silangan ng bansa noong Huwebes.
Tokyo – Kyodo News (Hunyo 25, 2026) – Batay sa deklarasyon ng Japan Meteorological Agency (JMA), isang lindol na may lakas na 6.9 magnitude ang naganap sa 7:30 AM oras lokal sa baybayin ng Iwate prefecture sa hilagang-silangan ng bansa. Ang epicenter ng lindol na ito ay nasa lalim na 50 kilometro ng Karagatang Pasipiko at malapit sa baybayin ng Iwate. Ang lindol na ito sa lungsod ng "Hashikami" sa kalapit na prefecture ng Aomori, sa 7-grade Japanese intensity scale, ay naitala sa bihirang antas na "Upper 6"; isang antas kung saan ang mga tao ay hindi makatayo at maaaring itapon, at ang mga kasangkapang hindi nakatali ay natutumba.
Ang lindol na ito ay naramdaman din sa Tokyo (daan-daang kilometro ang layo). Sa kabila ng lakas ng lindol, walang tsunami warning ang inilabas, at ang mga lokal na opisyal ay hindi pa nagbibigay ng ulat ng mga nasawi o malalaking pinsala. Gayunpaman, bilang isang preventive measure, ang serbisyo ng ilang Shinkansen bullet train ay sinuspinde. Ang opisina ng punong ministro ng Japan ay bumuo ng isang espesyal na task force upang pamahalaan ang sitwasyong ito.
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