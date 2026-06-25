Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baghaei: Ang NATO, Italy, at Romania ay dapat managot sa pakikipagsabwatan sa pag-atake sa Iran
Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs, na binanggit ang mga pahayag ng Kalihim Heneral ng NATO tungkol sa papel ng ilang miyembrong bansa ng koalisyon na ito sa pagsuporta sa military operation ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran, ay nagpahayag na ang NATO at lahat ng mga kalahok na gobyerno sa hakbang na ito ay dapat tanggapin ang responsibilidad para sa mga kahihinatnan nito.
Sa pagbanggit sa Italy at Romania, hiniling ni Ismail Baghaei na ang mga bansang ito ay managot tungkol sa kanilang papel sa pagsuporta sa mga pag-atake laban sa Iran, at sinabi na ang bawat bansa na nakipagtulungan sa military aggression na ito ay dapat magpaliwanag tungkol sa mga dahilan ng hakbang na ito at ang mga kahihinatnan nito sa pandaigdigang opinyon.
Tehran – IRNA (Hunyo 25, 2026) – Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, na binanggit ang mga kamakailang pahayag ni Mark Rutte, Kalihim Heneral ng NATO, ay nagpahayag na ang koalisyon na ito at ang mga miyembrong bansa nito, kabilang ang Italy at Romania, ay dapat managot sa pakikipagsabwatan sa agresibong digmaan laban sa Iran.
Sumulat si Baghaei sa isang mensahe sa X social network (dating Twitter) na ang mga pahayag ni Rutte ay "isang tahasang at lantarang pag-amin sa aktibong pakikipagsabwatan ng NATO sa isang iligal na agresibong digmaan laban sa isang malayang miyembrong bansa ng United Nations." Inilarawan niya ang hakbang na ito bilang "malinaw na paglabag sa peremptory norms ng internasyonal na batas at sa mga pangunahing prinsipyo ng UN Charter."
Sa isang panayam sa Fox News, na binanggit ang military operation ng Amerika laban sa Iran, sinabi ni Rutte na "ang mga kaalyadong bansa ay nagbigay ng kanilang mga base para sa Operation 'Epic Fury'" at "500 American aircraft ay lumipad mula sa mga base ng bansang ito sa Italy upang suportahan ang operasyong ito." Idineklara rin niya na ang Romania ay "nagbawas ng komersyal na air traffic upang ang mga paliparan ay magamit para sa refueling ng mga sasakyang panghimpapawid."
Sa pagtukoy sa mga pahayag na ito, ipinahayag ni Baghaei na ang Italy at Romania ay tahasang kinilala ng Kalihim Heneral ng NATO bilang mga bansang kalahok sa pagsalakay laban sa Iran. Idinagdag ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs: "Ang dalawang bansang ito, kasama ang anumang iba pang European na bansa na tumulong sa Amerikano-Zionist na pagsalakay laban sa Iran, ay dapat magpaliwanag sa kanilang mga tao at sa mundo kung bakit sila nakipagsabwatan sa lantarang agresibong hakbang na ito at sa paggawa ng mga krimen laban sa mga Iranian sa Minab, Lamerd, Tehran, Isfahan, Sanandaj, Hamedan, Tabriz, Shiraz, Bandar Abbas, at iba pang mga lungsod."
Nagbabala si Baghaei sa pagtatapos: "Ang NATO at bawat isa sa mga miyembrong gobyerno nito na lumahok sa pagpapasyang ito ay dapat managot para sa lahat ng mga kahihinatnan ng agresibong digmaang ito." Gayunpaman, ang Ministry of Defense ng Italy ay agad na naglabas ng pahayag na lumayo sa mga pahayag ni Rutte at idiniin na ang Rome ay nagpapahintulot lamang ng "teknikal at logistical flights" batay sa umiiral na mga kasunduan at "walang awtorisasyon na ibinigay para sa pagsasagawa ng combat operations laban sa Iran."
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