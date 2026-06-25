Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hindi pa bumabalik sa normal ang Ben Gurion Airport
Times of Israel:
Nagbabala ang pinuno ng Israel Airports Authority na sa kabila ng pagsisimula ng paglipat ng ilang American refueling aircraft na nakaparada sa Ben Gurion International Airport sa Tel Aviv sa loob ng maraming buwan,
ang presensya ng mga sasakyang panghimpapawid na ito ay patuloy na nagbabanta sa pagkansela ng mga flight ng 100,000 pasahero sa kasagsagan ng tag-init.
Tel Aviv – Times of Israel (Hunyo 24, 2026) – Sa kabila ng pag-alis ng 28 American refueling aircraft mula sa Ben Gurion Airport, mga 40 pa rin sa mga sasakyang panghimpapawid na ito ang nakatalaga sa paliparan na ito at sumasakop sa 34 na parking slot mula sa 99 na nakalaang parking slot para sa mga pampasaherong eroplano. Nagbabala ang Israel Airports Authority na upang matugunan ang trapiko ng mga pasahero sa tag-init (na inaasahang aabot sa 100,000 katao bawat araw sa Agosto), kailangan nito ng hindi bababa sa 80 parking slot. Kung ang higit pang mga refueling aircraft ay hindi aalis sa mga darating na araw, ang Airports Authority ay mapipilitang ipaalam sa mga airline na maghanda para sa malawakang pagkansela ng mga flight sa panahon ng tag-init.
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