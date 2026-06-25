Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Haredi kay Netanyahu: Babaguhin namin ang rehimen
Libu-libong Haredi ngayon, sa pagprotesta laban sa pag-aresto sa mga estudyante ng mga relihiyosong paaralan at Haredi Jews, ay hinarangan ang mga kalsada at lansangan at sinabi na "babaguhin namin ang rehimen."
Sinasakop na Jerusalem – Anadolu Agency (Hunyo 24, 2026) – Libu-libong ultra-Orthodox Jews noong Miyerkules, sa pamamagitan ng pagbuo ng mga caravan ng sasakyan mula sa 19 na lungsod sa buong sinasakop na lupain, ay hinarangan ang mga pangunahing ruta kabilang ang mga highway 1, 4, at 6, at bilang protesta laban sa pag-aresto sa mga estudyante ng mga relihiyosong paaralan (Yeshiva) dahil sa pagtanggi sa military service, ay nagtungo sa Military Prison No. 10 sa "Beit Lid." Ang mga nagpoprotesta, sa mga slogan tulad ng "Hindi kami sasali sa hukbo ng kaaway" at "Sapat na," ay humiling ng agarang pagpapalaya sa mga dinakip at pagtigil sa "mga mapang-aping utos" laban sa mga mag-aaral ng Torah. Ang mga protestang ito, na lumala pagkatapos na magdesisyon ang Korte Suprema ng Zionist regime noong Hunyo 2024 na obligahin ang mga Haredi sa military service, ay sinalubong din ng matinding reaksyon ng mga sekular na kalaban at nagresulta sa mga nakakalat na verbal at physical clashes. Ang mga pinuno ng Haredi, kabilang si Yitzhak Goldknopf, pinuno ng United Torah Judaism party, ay nangako na magpapatuloy ang mga protesta hanggang sa kumpletong pagtigil ng mga pag-aresto.
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