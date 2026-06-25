Video| Tunog ng Adhan ng tanghali ng Ashura sa pagitan ng dalawang banal na dambana; isang makalangit na sandali sa puso ng Karbala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tunog ng Adhan ng tanghali ng Ashura sa pagitan ng dalawang banal na dambana; isang makalangit na sandali sa puso ng Karbala.
Milyun-milyong mga deboto at nagdadalamhati para kay Imam Hussein sa pagitan ng dalawang banal na dambana, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng panalangin ng tanghali ng Ashura, ay binuhay ang alaala ng huling panalangin ni Imam Hussein at ng kanyang tapat na mga kasama; mga sandaling puno ng espiritwalidad, pagmamahal, at katapatan sa pulang landas ng Ashura.
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