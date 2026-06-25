Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :- Canadian media activist kay Trump: "Ikaw ay isang walang kwentang sinungaling!"
Isang Canadian media activist, bilang tugon sa mga pahayag ni Donald Trump tungkol sa pag-atake sa Minab school, ay sumulat nang may matalim na tono: "Ikaw ay isang walang kwentang sinungaling; ang paaralang iyon ay tinarget ng isang American Tomahawk cruise missile. Dalawang ibang bansa lamang ang may access sa Tomahawk missiles: Britain at Australia."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa pagkatapos na si Trump ay magpatibay ng isang hindi malinaw na posisyon tungkol sa papel ng Amerika sa pag-atakeng ito at tumanggi na tanggapin ang responsibilidad para dito.
Ottawa – X social network (Hunyo 25, 2026) – Ang matinding reaksyon na ito ay ginawa kasunod ng mga bagong pahayag ni Donald Trump tungkol sa pag-atake noong Pebrero 28 sa "Shajara Tayyiba" girls' school sa lungsod ng Minab; isang pag-atake na, ayon sa mga opisyal ng Iran, ay pumatay ng higit 175 na mag-aaral at guro.
Sa isang press conference kasama si Mark Rutte, Kalihim Heneral ng NATO, bilang tugon sa tanong tungkol sa mga resulta ng imbestigasyon ng Pentagon, muling tumanggi si Trump na tanggapin ang responsibilidad para sa pag-atakeng ito at sinabi: "Hindi ko iniisip na tayo iyon. Hindi ko iniisip na ito ay ating ginawa." Inangkin din niya na "maraming missile ang pinapaputok sa panahong iyon" at hindi tiyak kung "malulutas ba kailanman ang problemang ito kung sino ang may kasalanan."
Ito ay sa kabila ng katotohanang ang mga kilalang media kabilang ang New York Times ay nagkumpirma ng isang video mula sa Iranian Mehr News na nagpapakita na isang Tomahawk missile ang sumira sa Minab school. Gayundin, ang mga nakaraang ulat ay nagpapahiwatig na ang paunang imbestigasyon ng hukbo ng Amerika ay nagpakita na ang mga pwersa ng Estados Unidos ay responsable para sa pag-atakeng ito dahil sa paggamit ng lumang targeting intelligence. Sa panahong iyon, ang Amerika lamang, Britain, at Australia ang may access sa Tomahawk missiles, at ang Britain at Australia ay hindi bahagi ng labanang iyon. Ang dating Kalihim ng Depensa ng Amerika ay nagpahayag din na "walang sinuman ang sinadyang gumawa nito."
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