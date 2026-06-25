Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aangkin ng isang Amerikanong opisyal tungkol sa pag-urong ng Israel mula sa timog Lebanon ay itinanggi.
Isang Lebanese military source ang nagsabi sa Al Jazeera na "hindi namin naitala ang anumang pag-urong ng mga pwersang Israeli mula sa sinasakop na teritoryo ng Lebanon."
Beirut – Al Jazeera (Hunyo 25, 2026) – Isang matataas na opisyal ng seguridad ng Lebanon noong Miyerkules sa isang panayam sa Al Jazeera ay tinanggihan ang pag-aangkin ng isang opisyal ng US State Department tungkol sa pag-urong ng mga pwersang Israeli mula sa mga bahagi ng buffer zone sa timog Lebanon, at sinabi na ang hukbo ng Lebanon ay hindi nagtala ng anumang pag-urong.
Bago ito, isang opisyal ng US State Department ang nagsabi sa Reuters na ang Israel ay gumawa ng "isang tiyak na hakbang" sa pamamagitan ng pag-urong mula sa bahagi ng buffer zone nito, at ang hakbang na ito ay "isang mahalagang tanda ng mabuting pananampalataya sa lehitimong gobyerno ng Lebanon." Sinabi rin ng opisyal ng Amerika na "ang sandatahang lakas ng Lebanon ay dapat na pumasok ngayon at linisin ang mga armas at teroristang imprastraktura." Gayunpaman, ang opisyal ng Amerika ay tumanggi na magbigay ng mga detalye tungkol sa lawak at eksaktong lokasyon ng pag-urong na ito.
Ang mga opisyal ng Israel ay hindi pa opisyal na tumugon sa pag-aangkin na ito. Ito ay sa kabila ng katotohanang si Yisrael Katz, Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, noong Martes (Hunyo 24) ay idiniin na ang Israel ay hindi urong mula sa timog Lebanon kahit na hilingin ng Amerika. Ang Punong Ministro ng Israel, si Benjamin Netanyahu, ay nagpahayag din na hangga't siya ay nasa kapangyarihan, ang mga pwersang Israeli ay hindi aalis sa "security zone" ng timog Lebanon.
Kapansin-pansin na ang usapan sa pagitan ng Israel at Lebanon sa pamamagitan ng pamamagitan ng Amerika sa Washington ay nagaganap, ayon sa kung saan ang Israel ay binalak na unti-unting ibigay ang mga bahagi ng sinasakop na teritoryo sa timog Lebanon sa hukbo ng Lebanon. Gayunpaman, sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa Times of Israel na ang kasalukuyang yugto ng usapan ay "ang pinakamababang produktibo hanggang ngayon."
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