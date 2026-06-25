Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Ayon sa mga ulat ng balita noong Hunyo 25, 2026, isang makabuluhang insidente ang naganap sa Strait of Hormuz kasunod ng isang matinding babala mula sa Navy ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran.
🚨 Ang Babala ng IRGC
Noong Hunyo 25, naglabas ang IRGC Navy ng isang matinding babala na ang tanging awtorisadong ruta para sa pagdaan sa Strait of Hormuz ay ang mga idineklara ng Islamic Republic of Iran. Idineklara nito na ang anumang bagong ruta na inihayag nang walang koordinasyon sa Tehran ay "hindi katanggap-tanggap at lubhang mapanganib". Ang babala ay nag-utos sa lahat ng sasakyang-dagat na makipag-ugnayan sa IRGC Navy sa pamamagitan ng Channel 16, at nagbanta ng aksyon laban sa mga lalabag.
Ang babalang ito ay isang direktang tugon sa isang bagong ruta na itinatag ng Oman at ng International Maritime Organization (IMO), na idinisenyo upang lumikha ng isang makataong koridor upang mailikas ang mahigit 11,000 seafarers na na-stranded sa Gulpo.
🛳️ Ang Tugon ng mga Tanker
Kasunod ng babalang ito, tatlong tanker na sumusubok na dumaan sa katimugang koridor (malapit sa baybayin ng Oman) ay iniulat na lumiko at bumalik sa Persian Gulf. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng epektibong pagpapatupad ng Iran sa kontrol nito sa estratehikong daluyan ng tubig, dahil pinili ng mga operator na sumunod sa babala ng IRGC upang maiwasan ang potensyal na aksyon laban sa kanilang mga sasakyang-dagat.
Gayunpaman, sa kabila ng babala, nagpatuloy ang isang Liberian oil tanker, ang Stoic Warrior, sa pagdaan sa bagong ruta ng Oman-IMO noong Huwebes. Ang tanker ay naglayag malapit sa baybayin ng UAE at pagkatapos ay ng Oman. Sa kabutihang palad, walang agarang ulat ng anumang insidente na kinasasangkutan ng Stoic Warrior.
📊 Konteksto at Epekto
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at kawalan ng katiyakan na pumapalibot sa pag-navigate sa Strait of Hormuz, kahit na pagkatapos ng isang pansamantalang kasunduan sa pagitan ng US at Iran. Ang trapiko ng pagpapadala ay nananatiling mas mababa sa mga antas bago ang digmaan. Ang Iran ay nagsasaad ng intensyon nitong magpataw ng "mga bayad sa serbisyo sa dagat" sa halip na mga toll, habang ang US ay iginiit na ang kipot ay isang internasyonal na daanan at dapat manatiling libre sa mga singil na ito.
Sa pangkalahatan, habang ang karamihan sa mga tanker ay tila sumunod sa babala ng IRGC sa pamamagitan ng pagliko pabalik, ang pagpapatuloy ng Stoic Warrior ay nagpapakita na ang ilang mga operator ay handang hamunin ang kontrol ng Iran, na lumilikha ng isang mapanganib at hindi tiyak na kapaligiran para sa pandaigdigang pagpapadala.
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