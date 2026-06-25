Video| Tunog ng "Ya Hussein" sa puso ng New York; pagluluksa ng Ashura sa Amerika

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tunog ng "Ya Hussein" sa puso ng New York; pagluluksa ng Ashura sa Amerika.
Ang mga deboto at tagahanga ng paaralan ng Ahl al-Bayt, sa pamamagitan ng pagdalo sa ritwal na ito, ay binuhay ang alaala ni Imam Hussein at muling nagpakita na ang mensahe ng Ashura ay hindi nakakakilala ng mga hangganan at heograpiya, at nag-uugnay sa mga puso ng mga malayang tao sa buong mundo.
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