Video| Martir na si Imam Sayyed Ali Khamenei: Ngayon kailangan nating ipakilala si Hussein ibn Ali sa mundo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Martir na si Imam Sayyed Ali Khamenei: Ngayon kailangan nating ipakilala si Hussein ibn Ali sa mundo
Sa araw na ito ng Ashura, muli nating balikan ang mga salita ng Martir na si Ayatollah Khamenei tungkol sa lohika ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan):
"Kailangan nating ipakilala si Hussain ibn Ali sa mundo. Ang lohika ni Hussain ibn Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay ang lohika ng pagtatanggol sa katotohanan at paglaban laban sa pang-aapi, pagsalakay, paglihis, at pagmamataas." 🏴
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