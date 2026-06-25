Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sardar Ghaani sa mga Zionist: Umalis kayo sa buong Lebanon, kung hindi ay tatakas kayo nang may kahihiyan.
Ang kumander ng Quds Force ng IRGC, na nagbibigay-diin sa pagpapatuloy ng landas ng paglaban sa Lebanon, ay nagsabi sa Zionist regime na ang mga nakatayo laban sa mga mananakop na may espiritu ng Ashura at pananampalataya ni Hussein ay patuloy na naniniwala sa "bawat araw ay Ashura at bawat lupain ay Karbala."
Idiniin ni Sardar Esmail Ghaani na dapat umalis ang mga Zionist sa buong teritoryo ng Lebanon, dahil ang lupaing ito ay pag-aari ng paglaban, hindi ng mga mananakop. Nagbabala siya na kung hindi sila umalis nang kusa ngayon, bukas ay mapipilitan silang umalis sa Lebanon nang may pagkatalo at kahihiyan, at ipinaalala niya na ang pangako ng paglaban na wakasan ang pananakop ay buhay pa rin.
Tehran – IRNA (Hunyo 22, 2026) – Si Sardar Esmail Ghaani, kumander ng Quds Force ng IRGC, sa isang mensahe sa X social network (dating Twitter) na binanggit ang mabibigat na nasawi ng Zionist regime sa mga nakaraang araw, ay sumulat na nakatutok sa mga sundalong Israeli: "Sa wala pang 4 na araw ay nagtamo kayo ng 100 nasawi!!! Kung hindi kayo lalabas sa timog Lebanon nang sarili ninyong mga paa, ang epiko ng taong 2000 ay mauulit muli; ang parehong taon na tumakas kayo sa lupaing ito nang may kahihiyan at pagkaaba."
Sa pagpapaalala ng nakakahiyang pag-urong ng hukbo ng Israel mula sa timog Lebanon noong 2000 pagkatapos ng 22 taon ng pananakop, idiniin ng kumander ng Quds Force na ngayon din, kung sila ay magpipilit sa pagsalakay at pananakop, "sila ay palalayasin nang may kahihiyan at pagkatalo." Ang babalang ito ay ginawa sa panahong ang isyu ng timog Lebanon ay naging isa sa mga pangunahing pokus ng hindi direktang usapan ng Iran at Amerika sa Switzerland, at ilang beses nang ipinahayag ng mga opisyal ng Iran na ang pagpapatupad ng Islamabad memorandum of understanding ay nakasalalay sa pagtatapos ng mga labanan sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon.
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