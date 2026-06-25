Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reaksyon ni Qalibaf sa kasinungalingan ng obligasyong mag-angkat ng mga produktong Amerikano
Walang katotohanang sinasabi ng Amerika na ang ating mga napalayang ari-arian ay gagamitin sa pagbili ng kanilang mga produktong agrikultural. Aba!
Ang tanging ani natin ay ang mismong itinanim ninyo noon pang mga nakaraang taon: mga dekada ng kawalan ng tiwala!
Ang ani na ito [ng kawalan ng tiwala] ay lubos na organiko, sagana, at likas sa atin. Ngunit tila ang Amerika ay nagluluwas lamang ng binagong genetiko na soy, mga pangakong hindi tinutupad, at mga salitang walang halaga!
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