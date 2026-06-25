Video| New York – MS NOW (Hunyo 25, 2026) – Inihambing ni John Kerry, dating Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, sa isang panayam sa network na i

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York – MS NOW (Hunyo 25, 2026) – Inihambing ni John Kerry, dating Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, sa isang panayam sa network na ito ang kamakailang memorandum of understanding ng Iran at Amerika sa JCPOA nuclear agreement, at sinabi na ito ay "hindi man lang malapit sa JCPOA."
Sa pagtukoy na ang JCPOA ay "ang pinakakomprehensibo at pinakamahigpit na nuclear agreement sa kasaysayan," idiniin ni Kerry na sa kasunduang iyon, ang IAEA ay may malawak na kasangkapan para sa inspeksyon at pagtugon sa mga katanungan nito, samantalang ang kasalukuyang memorandum of understanding ay isang "kasunduan lamang upang makipag-usap tungkol sa isang bagay sa hinaharap."
Idinagdag niya na ang Iran, sa pamamagitan ng paninindigan laban sa military attacks ng Amerika at Israel, ay "nakakuha ng higit na pakiramdam ng lakas at tiwala sa sarili," at ang bagay na ito ay makakaapekto sa mga hinaharap na equation. Sinabi rin ni Kerry na ang Tehran ay matagal nang nakauunawa at nakagamit ng asymmetric warfare "kasing husay ng anumang bansa sa mundo."
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