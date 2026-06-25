Video| Tumaas ang trapiko sa Strait of Horm

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tumaas ang trapiko sa Strait of Hormuz.
Inihayag ng maritime tracking firm na Kpler:
Batay sa nakumpirmang datos, ang bilang ng mga pagdaan sa Strait of Hormuz noong Hunyo 24 ay umabot sa 70, na nagpapakita ng 105 porsyentong pagtaas kumpara sa nakaraang araw.
Ang pagtalon na ito ay dahil sa pag-unlad ng mine-sweeping operations at pagtaas ng hilig ng mga operator na gamitin ang Omani route.
Ang karamihan ng aktibidad na ito ay may kaugnayan sa komersyal na trapiko na may 53 na pagdaan, at ang mga low-risk vessel ang nangingibabaw na profile ng mga pagdaan sa araw na ito.
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