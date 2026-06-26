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Video| Mga paputok na pahayag ni Shahram Homayoun sa gabi ng Ashura: Ang mga tao ng Iran ay mahal nila si Imam Hussein at ang Ahl al-Bayt, at hindi ni

26 Hunyo 2026 - 07:42
News ID: 1831534
Video| Mga paputok na pahayag ni Shahram Homayoun sa gabi ng Ashura: Ang mga tao ng Iran ay mahal nila si Imam Hussein at ang Ahl al-Bayt, at hindi ni

Mga paputok na pahayag ni Shahram Homayoun sa gabi ng Ashura: Ang mga tao ng Iran ay mahal nila si Imam Hussein at ang Ahl al-Bayt, at hindi nila inilalatag ang pulang karpet para sa anti-relihiyong oposisyon!

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga paputok na pahayag ni Shahram Homayoun sa gabi ng Ashura: Ang mga tao ng Iran ay mahal nila si Imam Hussein at ang Ahl al-Bayt, at hindi nila inilalatag ang pulang karpet para sa anti-relihiyong oposisyon!

Tagapamahala ng network ng monarkiya:

Ang sandata ni Ginoong Khomeini ay relihiyon; ang lihim na lubid na nakakabit mula sa kanyang bahay hanggang sa opisina ng mga militar.

Ang pagsasabi na ang Islamic Republic ay dapat umalis ay nangangahulugan na milyun-milyong Iranian ang dapat umalis upang tayo ay makabalik; ang mga taong ito ay walang tiwala sa mga subersibo!

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