Video| Mga paputok na pahayag ni Shahram Homayoun sa gabi ng Ashura: Ang mga tao ng Iran ay mahal nila si Imam Hussein at ang Ahl al-Bayt, at hindi ni

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga paputok na pahayag ni Shahram Homayoun sa gabi ng Ashura: Ang mga tao ng Iran ay mahal nila si Imam Hussein at ang Ahl al-Bayt, at hindi nila inilalatag ang pulang karpet para sa anti-relihiyong oposisyon!
Tagapamahala ng network ng monarkiya:
Ang sandata ni Ginoong Khomeini ay relihiyon; ang lihim na lubid na nakakabit mula sa kanyang bahay hanggang sa opisina ng mga militar.
Ang pagsasabi na ang Islamic Republic ay dapat umalis ay nangangahulugan na milyun-milyong Iranian ang dapat umalis upang tayo ay makabalik; ang mga taong ito ay walang tiwala sa mga subersibo!
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