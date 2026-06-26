Video| Pagkamangha ng isang Amerikanong mamamahayag sa Banal na Dambana ni Imam Hussein: "Hindi pa ako nakakita ng lugar na katulad nito"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkamangha ng isang Amerikanong mamamahayag sa Banal na Dambana ni Imam Hussein: "Hindi pa ako nakakita ng lugar na katulad nito".
Isang Amerikanong mamamahayag, pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Banal na Dambana ni Imam Hussein, na nagpapahayag ng pagkamangha sa espiritwal na kapaligiran at masiglang presensya ng mga pilgrim, ay nagsabi: "Hindi pa ako nakakita ng lugar na katulad nito." Inilarawan niya ang kapaligiran ng Karbala bilang naiiba at lampas sa kanyang inaakala, at nagsalita tungkol sa malalim na epekto ng karanasang ito sa kanyang pananaw.
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