Video| Sheikh Naim Qassem: Nabigo ang kaaway sa pagsira sa paglaban; napilitan ang Israel na ganap na umalis sa Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sheikh Naim Qassem: Nabigo ang kaaway sa pagsira sa paglaban; napilitan ang Israel na ganap na umalis sa Lebanon. Idiniin ni Sheikh Naim Qassem, Kalihim Heneral ng Hezbollah ng Lebanon, ang pagkabigo ng mga kaaway na makamit ang kanilang mga layunin, at sinabi: "Nais nilang sirain tayo, ngunit sila ay nagtamo ng malaking pagkatalo."
Kanyang ipinahayag din na ang Zionist regime ay walang ibang paraan kundi ang ganap na pag-urong mula sa teritoryo ng Lebanon at pagtigil ng mga pagsalakay sa lupa, dagat, at himpapawid, at ang paglaban ay magpapatuloy sa landas nito hanggang sa makamit ang layuning ito.
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