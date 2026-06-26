Video| Bandila ng pagluluksa para kay Imam Hussein sa puso ng Alemanya; Frankfurt ay umalingawngaw sa tinig ng "Ya Hussein"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bandila ng pagluluksa para kay Imam Hussein sa puso ng Alemanya; Frankfurt ay umalingawngaw sa tinig ng "Ya Hussein"
Kasabay ng mga araw ng pagluluksa para kay Imam Hussein, ang seremonya ng pagluluksa para kay Imam Hussein ay ginanap na may masiglang presensya ng mga Muslim at deboto ng Ahl al-Bayt sa Frankfurt.
Ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga ritwal ng pagluluksa, ay ginunita ang alaala ng epiko ng Karbala at binigyang-diin ang pandaigdigang mensahe ng paghahangad ng kalayaan, katarungan, at sakripisyo ng Ashura.
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