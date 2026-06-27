Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Reuters, BBC, CNN (Hunyo 26, 2026) – Pagkatapos ng apat na araw ng direktang usapan sa Washington, ang Lebanon at ang Zionist regime, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Amerika, ay pumirma ng isang framework agreement noong Biyernes (Hunyo 26). Ang kasunduang ito, na natapos sa pagpirma nina "Nadia Hamadeh Maawad" (ambassador ng Lebanon), "Yehiel Leiter" (ambassador ng Zionist regime), at "Marco Rubio" (Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika) sa US State Department, ay itinuturing na unang hakbang upang wakasan ang mga hangganang labanan pagkatapos ng 100 araw na digmaan.
Mga pangunahing probisyon ng kasunduan sa balangkas
Disarmament ng Hezbollah: Ang sentro ng kasunduan ay isang proseso para sa disarmament ng Hezbollah at pagbuwag sa military infrastructure nito sa timog Lebanon. Batay sa kasunduang ito, dapat ipatupad ng hukbo ng Lebanon ang soberanya nito sa buong teritoryo ng Lebanon, na nakasalalay sa "nakumpirmang disarmament ng mga non-governmental armed groups."
Unti-unting pag-urong ng Israel: Kapalit ng disarmament ng Hezbollah, sumang-ayon ang Zionist regime sa unti-unting pag-urong mula sa mga bahagi ng timog Lebanon na sinasakop nito. Sa unang hakbang, dalawang "pilot zone" (isang lugar sa hilaga at isa pa sa timog ng Litani River) ang itinakda para sa pag-urong na it
Pagbabalik ng mga lumikas: Ang kasunduan ay nagbibigay-daan sa pagbabalik ng mga Lebanese na lumikas sa kanilang mga tahanan at pagsisimula ng muling pagtatayo.
Military coordination committee: Isang tripartite military committee na may facilitation ng Amerika ang bubuuin upang subaybayan ang pagpapatupad ng kasunduan.
Tulong ng Amerika: Nangako ang Estados Unidos na maglalaan ng 100 milyong dolyar na agarang makataong tulong at higit 30 milyong dolyar upang palakasin ang kakayahan ng hukbo ng Lebanon.
Mga reaksyon at hamon
Sa kabila ng pagpirma, ang kasunduang ito ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon at may maraming kalabuan tungkol sa pagpapatupad nito.
Posisyon ng Israel: Inilarawan ni Netanyahu ang kasunduang ito bilang "isang malaking suntok sa Iran," ngunit tahasang ipinahayag na ang kanyang mga pwersa ay mananatili sa security zone ng timog Lebanon hangga't hindi nadidisarmahan ang Hezbollah.
Posisyon ng Lebanon: Itinuring ito ni Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, bilang isang paunang hakbang upang mabawi ang soberanya.
Posisyon ng Hezbollah: Ang kasunduang ito ay nilagdaan nang wala ang Hezbollah, at hindi pa tinutukoy ng grupong ito kung tatanggapin o tatanggihan nito ito. Isang kinatawan ng Hezbollah ang nagbabala na ang gobyerno ng Lebanon ay hindi kayang ipatupad ang kasunduang ito nang walang suporta ng Amerika, at kung hindi, maaari itong humantong sa "digmaang sibil."
Pagpapatuloy ng paglabag sa tigil-putukan: Sa kabila ng pagpirma ng kasunduan, ang limitadong labanan sa timog Lebanon ay nagpapatuloy. Noong Biyernes, ang Zionist regime, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga anunsyo sa pamamagitan ng drone, ay nag-utos sa mga residente ng bayan ng "Al-Mansouri" na lumikas, at nag-ulat din ng pagkamatay ng 7 miyembro ng Hezbollah.
Ang framework agreement na ito ay nagbalangkas ng isang mahirap na landas upang makamit ang matatag na kapayapaan. Gayunpaman, ang pagpapatupad nito, lalo na tungkol sa disarmament ng Hezbollah, ay nahaharap sa napakalaking hamon, at ang hinaharap nito ay nananatiling malabo.
..........
328
Your Comment