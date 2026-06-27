Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aktibo ng mga sirena ng panganib sa hilaga ng Ramallah.
Hebrew sources: Dahil sa takot sa posibleng pagpasok ng mga armadong indibidwal, ang mga sirena ng panganib ay naisaaktibo sa Zionist settlement ng Beit Aryeh sa Ramallah, West Bank.
Sinasakop na Jerusalem – Media ng Zionist regime (Hunyo 27, 2026) – Kaninang madaling-araw (Sabado), ang mga sirena ng babala ay tumunog sa "Beit Aryeh" settlement sa hilagang-kanluran ng West Bank. Ang settlement na ito ay matatagpuan sa "Al-Mansoura" area sa hilagang-kanluran ng Ramallah, at itinuturing na isa sa mga mahahalagang Zionist settlement sa rehiyong ito na dati nang nakasaksi ng maraming security tensions.
Batay sa mga inilabas na ulat, ipinahayag ng hukbo ng Zionist regime na ang babalang ito ay inilabas dahil sa pagtukoy ng dalawang kahina-hinalang indibidwal sa lugar na ito, at ang mga military forces ay ipinadala sa lugar upang hanapin at arestuhin sila. Ang mga residente ng settlement na ito ay inutusang pumunta sa mga silungan at ligtas na lugar.
Habang wala pang karagdagang detalye tungkol sa insidenteng ito ang inilabas, ang pag-aktibo ng mga sirena ng panganib sa West Bank ay naganap sa panahong ang security tensions sa rehiyong ito sa mga nakaraang buwan ay tumaas dahil sa mga nakakalat na pag-atake at labanan sa pagitan ng mga Palestinian resistance forces at mga sundalo ng Zionist regime. Iniulat din ng mga news source ang malawakang search operation ng mga pwersang Israeli sa paligid ng settlement na ito.
..........
328
Your Comment