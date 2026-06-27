Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbati sa Iran at Egypt sa pamamagitan ng pagtataas ng bandila ng dalawang bansa sa Seattle port.
Kasabay ng pagdaraos ng mahalagang laban ng mga pambansang koponan ng Iran at Egypt sa 2026 World Cup, ang mga opisyal ng pagdaraos sa Seattle port ay nagtaas ng mga bandila ng dalawang bansa bilang pagtanggap sa laban na ito.
Seattle – Sports news agencies (Hunyo 26, 2026) – Sa bisperas ng mapagpasyang laban ng mga pambansang koponan ng Iran at Egypt sa group stage ng 2026 World Cup, ang mga opisyal ng pagdaraos ng mga laban sa lungsod ng Seattle ay nagtaas ng mga bandila ng dalawang bansa sa daungan ng lungsod na ito bilang pagtanggap sa laban na ito. Ang simbolikong kilos na ito, na may layuning tanggapin ang mga tagahanga at koponan ng dalawang bansa, ay bahagi ng pagsisikap ng host city na ipakita ang kultura ng mabuting pakikitungo at pagtanggap sa kultural na pagkakaiba-iba sa pinakamalaking sporting event sa mundo.
Ang laban ng Iran at Egypt, na gaganapin sa 7:30 PM noong Biyernes (Hunyo 26) sa Lumen Field sa Seattle, ay kilala rin bilang "Pride Match" dahil sa pagkakasabay nito sa taunang "Pride" festival ng lungsod na ito. Itinuturing ng mga lokal na tagapag-ayos ang laban na ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang inklusibong kultura at mabuting pakikitungo ng lungsod ng Seattle sa pandaigdigang antas.
Sa kabila ng pagtutol ng mga football federation ng Iran at Egypt sa mga programang may kaugnayan sa festival na ito, ipinahayag ng FIFA, sa pagtukoy na ang 2026 World Cup ay isang inklusibong kaganapan na tinatanggap ang lahat ng tao mula sa anumang pinagmulan, na ang mga tagahanga ay pinapayagang magdala ng mga rainbow flag sa stadium. Idiniin din ng FIFA na ang festival na ito ay inorganisa ng lokal na komite ng Seattle at walang koneksyon sa FIFA.
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