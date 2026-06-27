Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong lindol na may lakas na 4.9 magnitude ang yumanig sa hilagang baybayin ng Venezuela.
Caracas – Xinhua News Agency (Hunyo 26, 2026) – Iniulat ng Venezuelan Foundation for Seismological Research (Funvisis) ang paglitaw ng isang bagong lindol na may lakas na 4.9 magnitude sa gitnang rehiyon ng bansa. Batay sa ulat ng ahensyang ito ng gobyerno, ang epicenter ng lindol na ito ay naitala sa lalim na 4.6 kilometro at 44 kilometro sa hilaga ng lungsod ng Maracay sa hilaga-gitna ng Venezuela.
Ang European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ay nag-ulat din ng magnitude na 4.9 para sa lindol na ito at ipinahayag na ang epicenter nito ay 61 kilometro sa hilagang-kanluran ng Maracay. Ang mga nakasaksi kabilang ang mga reporter ng Reuters sa Caracas (kabisera) at Maracay ay malinaw na naramdaman ang pagyanig na ito.
Ang bagong lindol na ito ay naganap sa panahong ang Venezuela ay patuloy na nakikipaglaban sa mga kahihinatnan ng dalawang napakalakas at magkakasunod na lindol na may lakas na 7.2 at 7.5 magnitude noong gabi ng Miyerkules (Hunyo 24). Sa insidenteng iyon, kung saan ang dalawang malalakas na lindol ay naganap na may pagitan lamang na 39 segundo, hindi bababa sa 920 katao ang namatay, mahigit 4,500 ang nasugatan, at mga 50,000 katao ang nawawala pa rin. Batay sa ulat ng United Nations, ang direktang pinsala ng dalawang lindol na ito ay tinatayang mga 6.7 bilyong dolyar.
Bagaman ang 4.9 magnitude na lindol noong Biyernes ay may mas mababang lakas, ito ay nagdulot ng malawakang takot sa mga residente ng mga nasirang lugar at nagpahirap sa mga search and rescue operations. Ang La Guaira state ay isa sa mga nasirang lugar kung saan higit 250 residential building ang ganap na nawasak at ang mga residente at boluntaryo, dahil sa kakulangan ng mga crane at mabibigat na kagamitan, ay naghahanap ng mga nakaligtas sa ilalim ng mga gumuhong gusali gamit ang kanilang mga kamay. Ang pansamantalang gobyerno sa ilalim ni Delcy Rodríguez ay nagdeklara ng state of emergency, at ang mga rescue team mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Mexico, El Salvador, Spain, Brazil, at China ay ipinadala upang tulungan ang Venezuela.
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