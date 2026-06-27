Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Hezbollah: Walang sinuman ang may karapatang wakasan ang kalagayan ng pakikipagkaaway sa Israel
Si Hassan Fadlallah, kinatawan ng Hezbollah ng Lebanon, na binanggit ang mga pagsisikap para sa normalisasyon ng relasyon sa Zionist regime ay nagpahayag: Ang anumang direktang usapan sa Israel ay salungat sa Artikulo 52 ng Konstitusyon ng Lebanon, at walang indibidwal o institusyon ang may karapatang bawiin ang kalagayan ng pakikipagkaaway sa rehimeng ito.
Bilang tugon kay Benjamin Netanyahu, sinabi niya: "Nakipagkasundo ka sa mga taong walang awtoridad na magdesisyon. Ang kalagayan ng pakikipagkaaway sa Israel ay mananatili, at sinumang makipagkamay sa rehimeng ito ay kasabwat sa mga krimen nito."
Beirut – Al Mayadeen (Hunyo 26, 2026) – Si Hassan Fadlallah, miyembro ng "Loyalty to the Resistance" bloc sa parliament ng Lebanon, ilang oras matapos ang pagpirma ng framework agreement sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime sa Washington, ay mariing kinondena ang kasunduang ito at tinawag itong "malinaw na paglabag sa Konstitusyon ng Lebanon."
Binanggit ni Fadlallah ang Artikulo 52 ng Konstitusyon ng Lebanon na nagsasaad na ang anumang pampulitikang kasunduan sa mga dayuhang gobyerno ay nakasalalay sa pag-apruba ng gabinete, at idiniin na ang kasalukuyang gobyerno ay walang "konstitusyonal at kasunduang lehitimidad" upang pumasok sa gayong mga usapan. Sa pagtukoy sa kawalan ng kinatawan ng Hezbollah sa mga usapang ito, inilarawan niya ito bilang isang pagtatangka na "sirain ang landas ng Islamabad."
Ang kinatawan ng Hezbollah na ito, sa pagpapatuloy nang may matalim na tono na nakatutok kay Netanyahu, ay nagsabi: "Nakipagkasundo ka sa mga taong walang awtoridad na magdesisyon. Ang kalagayan ng pakikipagkaaway sa Israel ay mananatili." Idiniin niya na ang kasalukuyang gobyerno ng Lebanon ay magagawang ipatupad ang kasunduang ito lamang kung "sa suporta ng Amerika, itutulak nito ang bansa patungo sa digmaang sibil."
Sa pagtatapos, ipinahayag ni Fadlallah na ang Hezbollah ay "haharapin nang buong kaseryosohan ang anumang hakbang na gagawin ng gobyerno upang tuparin ang mga pangako nito sa kasunduang ito" at hindi tatalikuran ang mga armas nito.
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