Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pag-aangkin ni Pangulong Donald Trump na sinira ng Iran ang kasunduan sa tigil-putukan sa pamamagitan ng pag-atake ng drone sa Strait of Hormuz ay iniulat ng maraming internasyonal na midya noong Hunyo 25-26, 2026. Narito ang isang buod ng insidente at ang mga pangyayaring kasunod nito, batay sa mga ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan.
📝 Buod ng Insidente
· Petsa at Lokasyon: Hunyo 25, 2026, sa Strait of Hormuz, humigit-kumulang 14 km (7.5 nautical miles) timog-silangan ng daungan ng Dahit sa Oman.
· Target: Isang cargo ship na may bandila ng Singapore na pinangalanang "Ever Lovely", na pag-aari ng kumpanyang Evergreen. Ito ang nangunguna sa isang maliit na grupo ng apat na iba pang mga barko.
· Paraan ng Pag-atake: Ayon sa mga opisyal ng US at iba't ibang ulat, ang barko ay tinamaan ng isang "one-way attack drone" na inilunsad ng Iran. Ang UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ay unang nag-ulat na ang barko ay tinamaan ng isang "unknown projectile" sa starboard side (kanang bahagi), na nakapinsala sa tulay nito.
· Epekto: Walang naiulat na nasawi o pinsala sa kapaligiran. Ang barko ay nakapagpatuloy sa paglalakbay nito.
🇺🇸 Pag-aangkin ni Pangulong Trump
· Noong Biyernes, Hunyo 26, inakusahan ni Pangulong Trump sa kanyang Truth Social account na ang Iran ay nagpaputok ng "hindi bababa sa apat na one-way attack drones" sa mga barko sa Strait of Hormuz.
· Ayon sa kanya, isa sa mga drone ang tumama sa isang "malaki at napakamahal na cargo carrying ship".
· Sinabi rin niya na ang US forces ay nakapagpabagsak ng tatlo sa mga drone na ito.
· Tinawag niya ang insidente na isang "foolish violation" ng kasunduan sa ceasefire.
🇮🇷 Tugon at Konteksto mula sa Iran
· Hindi direktang kinuha ng Iran ang responsibilidad para sa pag-atake, ngunit muling iginiit ang karapatan nitong kontrolin ang pagpapadala sa kipot.
· Bago ang insidente, nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na ang mga pagtatangka na tumawid sa strait gamit ang mga ruta na hindi inaprubahan ng Tehran ay "hindi katanggap-tanggap at lubhang mapanganib".
· Iniulat ng Iranian state media na ang tatlong dayuhang tanker na sinubukang dumaan sa southern corridor nang walang pahintulot mula sa Tehran ay pinigilan at pinabalik ng Iranian Navy.
· Iginiit ng Iran na hindi nito magagarantiya ang kaligtasan ng mga barko na naglalakbay sa labas ng mga rutang itinatag nito.
⚠️ Epekto at Tugon ng US
· Pagsuspinde ng Evacuation Plan ng IMO: Bilang tugon sa insidenteng ito, ang International Maritime Organization (IMO) ay pansamantalang sinuspinde ang evacuation plan nito para sa mahigit 11,000 mandaragat na nakulong sa rehiyon. Sinabi ng IMO Secretary-General na kailangan munang makakuha ng mga garantiya na ang mga barko ay hindi na muling tatargetin bago ipagpatuloy ang operasyon.
· Mga Ganting Pag-atake ng US: Noong Hunyo 26, ang US military, sa ilalim ng Central Command (CENTCOM), ay nagsagawa ng mga strike laban sa Iranian military targets sa paligid ng Strait of Hormuz. Tinarget nito ang mga lokasyon ng imbakan ng missile at drone, at mga coastal radar site. Inilarawan ito ng CENTCOM bilang isang "powerful response" sa drone attack.
Sa kabuuan, ang mga ulat ng midya ay sumasang-ayon na may naganap na insidente sa isang cargo ship. Habang ang US ay direktang nag-aakusa sa Iran ng drone attack, ang Iran ay hindi hayagang kumuha ng responsibilidad ngunit iginiit ang karapatan nitong kontrolin ang pagpapadala sa kipot. Ang insidente ay nagresulta sa isang agarang tugon ng militar mula sa US at sa pagsuspinde ng isang pangunahing operasyon ng UN.
..........
328
Your Comment