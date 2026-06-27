Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nag-ulat ang European-Mediterranean Seismological Centre ng paglitaw ng isang lindol na may lakas na 5.4 magnitude sa Pakistan.
Islamabad – Xinhua News Agency (Hunyo 27, 2026) – Ang European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ay nag-ulat ng paglitaw ng isang lindol na may lakas na 5.4 sa Richter scale sa Pakistan. Batay sa ulat ng US Geological Survey (USGS), ang lindol na ito ay naganap sa 03:06:21 GMT noong Sabado (Hunyo 27) sa layong 63 kilometro hilaga-hilagang-silangan ng lungsod ng "Barkhan" sa Balochistan province.
Ang epicenter ng lindol na ito ay naitala sa lalim na 10 kilometro at sa mga coordinate na 30.45 degrees north latitude at 69.69 degrees east longitude. Iniulat din ng EMSC ang magnitude na 5.4 at lalim na 35 kilometro para sa lindol na ito. Batay sa ulat ng lokal na mapagkukunan, ang lindol na ito ay naganap sa 8:06 AM oras lokal malapit sa lungsod ng "Dera Ghazi Khan" sa Punjab province.
Ipinapahiwatig ng mga paunang ulat na ang lindol na ito ay naramdaman sa mga lungsod ng "Barkhan" (na may populasyon na 8,800) sa layong 74 kilometro mula sa epicenter, "Taunsa" (na may populasyon na 44,900) sa layong 80 kilometro, "Kohlu" (na may populasyon na 11,100) sa layong 89 kilometro, at "Dera Ghazi Khan" (na may populasyon na 494,500) sa layong 91 kilometro. Wala pang ulat ng mga nasawi o malubhang pinsala ang natanggap, ngunit ang lindol na ito ay lumikha ng malaking takot sa mga residente ng iba't ibang lugar.
Kapansin-pansin na noong Biyernes (Hunyo 26), isang lindol na may lakas na 5.1 magnitude ang naganap din sa "Kohlu" area sa Balochistan province na nakaapekto sa mga bahagi ng mga lungsod ng "Zhob," "Barkhan," at "Rakhni." Ang Pakistan, dahil sa lokasyon nito sa hangganan ng mga tectonic plates ng India at Eurasia, ay palaging itinuturing na isa sa mga bansang madalas magkaroon ng lindol sa mundo at nakaranas ng mga mapangwasak na lindol sa kasaysayan, kabilang ang 2005 earthquake sa Azad Kashmir na pumatay ng higit 73,000 katao.
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