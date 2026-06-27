Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang pagsalakay ng mga sundalong Zionist sa sinasakop na Jerusalem at West Bank.
Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita na ang mga sundalo ng Zionist regime ay sumalakay sa mga lugar ng sinasakop na Jerusalem at West Bank.
Ayon sa ulat ng IRNA kaninang madaling-araw ng Sabado mula sa Palestine Al-Youm network, ang mga sundalo ng hukbo ng okupanteng Zionist regime ay sumalakay sa Shufat camp sa hilagang-silangan ng sinasakop na Jerusalem.
Sinalakay din ng mga okupanteng sundalong Zionist ang Qalandia camp sa sinasakop na Jerusalem.
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