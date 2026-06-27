Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawan ng martir ng Minab sa Seattle stadium na hawak ng mga Iranian na manonood.
Seattle – Sports news agencies (Hunyo 26, 2026) – Ilang oras bago magsimula ang laban ng mga pambansang koponan ng Iran at Egypt sa group stage ng 2026 World Cup, ang mga larawan mula sa Lumen Field sa Seattle ay inilabas na nagpapakita na ilang Iranian spectators ang may hawak na mga larawan ng mga martir ng air strike sa Shajara Tayyiba school sa lungsod ng Minab (Pebrero 28, 2026).
Sa mga larawang ito, na malawakang ibinalita sa social media, ang mga tagahanga ng pambansang koponan ng Iran, sa pamamagitan ng pagtataas ng mga bandila ng Iran at paghawak sa mga larawan ng mga martir ng Minab, ay ginunita ang alaala ng mga biktima ng pag-atakeng ito. Ang kilos na ito ay ginawa sa panahong ang Lumen Field stadium ay nagho-host ng isa sa pinakamahalagang laban ng Group G ng World Cup, at ang mga Iranian spectators, sa pamamagitan ng kilos na ito, ay nagpakita ng mensahe ng pagkakaisa sa mga pamilya ng mga martir at pagbibigay-diin sa pagpapatuloy ng paglaban. Kapansin-pansin na sa laban ng Iran at Egypt, ang pambansang koponan ng Iran ay nagwagi sa iskor na 2-1 at tiniyak ang pag-advance nito sa round of 16.
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