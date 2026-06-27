  1. Home
  2. serbisyo
  3. Video

Video| Sigaw ng "Ya Hussein" sa puso ng Russia; walang hangganang debosyon ng mga Shia sa Saint Petersburg

27 Hunyo 2026 - 07:35
News ID: 1831857
Video| Sigaw ng "Ya Hussein" sa puso ng Russia; walang hangganang debosyon ng mga Shia sa Saint Petersburg

Sigaw ng "Ya Hussein" sa puso ng Russia; walang hangganang debosyon ng mga Shia sa Saint Petersburg.

Download 7 MB

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sigaw ng "Ya Hussein" sa puso ng Russia; walang hangganang debosyon ng mga Shia sa Saint Petersbur

..........

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha