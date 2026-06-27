Video| Sigaw ng "Ya Hussein" sa puso ng Russia; walang hangganang debosyon ng mga Shia sa Saint Petersburg

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sigaw ng "Ya Hussein" sa puso ng Russia; walang hangganang debosyon ng mga Shia sa Saint Petersbur
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Sigaw ng "Ya Hussein" sa puso ng Russia; walang hangganang debosyon ng mga Shia sa Saint Petersburg.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sigaw ng "Ya Hussein" sa puso ng Russia; walang hangganang debosyon ng mga Shia sa Saint Petersbur
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