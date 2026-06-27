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Pagpapahayag ng pag-aalala ng Russia sa kalagayan ng Afghanistan | Kabulov: Hindi pinalalaya ng Amerika at Europa ang mga ari-arian ng Afghanistan

27 Hunyo 2026 - 07:41
News ID: 1831859
Pagpapahayag ng pag-aalala ng Russia sa kalagayan ng Afghanistan | Kabulov: Hindi pinalalaya ng Amerika at Europa ang mga ari-arian ng Afghanistan

Pagpapahayag ng pag-aalala ng Russia sa kalagayan ng Afghanistan | Kabulov: Hindi pinalalaya ng Amerika at Europa ang mga ari-arian ng Afghanistan.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapahayag ng pag-aalala ng Russia sa kalagayan ng Afghanistan | Kabulov: Hindi pinalalaya ng Amerika at Europa ang mga ari-arian ng Afghanistan.

Sinabi ni Kabulov noong Biyernes sa isang panayam sa pahayagang "Izvestia" na nais ng Russia at Taliban na palayain ang mga ari-arian na ito, ngunit ayon sa kanya, ang Amerika at Europa ay hindi pa pumapasok sa usapan sa bagay na ito.

Ayon sa kanya, mga 9 bilyong dolyar ng foreign exchange reserves ng Afghanistan ang na-freeze pagkatapos bumalik sa kapangyarihan ang Taliban noong 2021, kung saan halos 7 bilyong dolyar nito ay nasa Estados Unidos at mga 2 bilyong dolyar naman ay nasa mga bangko ng Europa at United Arab Emirates.

Balita ng mga Shia ng Afghanistan

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