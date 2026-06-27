Pinuno ng Central Bank: Ang pag-aangkin ng mga Amerikano tungkol sa pagkakaroon ng problema sa pagtustos ng mahahalagang kalakal sa Iran ay ganap na w

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinuno ng Central Bank: Ang pag-aangkin ng mga Amerikano tungkol sa pagkakaroon ng problema sa pagtustos ng mahahalagang kalakal sa Iran ay ganap na walang katotohanan
Ang Central Bank, batay sa mga konserbatibong pagtataya sa panahon ng digmaan at mga nakaraang buwan, ay naglaan ng sapat na mapagkukunan para sa pagbili ng mahahalagang kalakal at gamot, at sa unang tatlong buwan lamang ng taon ay naglaan ito ng 3.7 bilyong dolyar para sa mga mahahalagang kalakal at gamot.
Ang pagbili ng mahahalagang kalakal mula sa mga nakapirming mapagkukunan ay magbibigay-daan sa pagpapalaya ng iba pang foreign exchange resources ng Central Bank upang matugunan ang foreign exchange na pangangailangan ng industriya, lalo na ang mga production unit sa foreign exchange center.
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