Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayag ng Amerika tungkol sa kasunduan ng Beirut at Tel Aviv / Netanyahu: Mananatili kami sa security zone.
US Department of State:
Kasama sa kasunduan ang pagbuo ng isang tripartite military coordination group para sa Lebanon na may facilitation ng Amerika.
Ang Pentagon ay handang maglaan ng higit 30 milyong dolyar upang suportahan ang hukbo ng Lebanon.
Ipinahayag ni Netanyahu na ang pinakamahalagang bahagi ng kasunduan sa Lebanon ay ang Zionist regime ay mananatili sa security zone.
Washington – US Department of State (Hunyo 26, 2026) – Pagkatapos ng apat na araw ng masinsinang usapan sa Washington, ang Estados Unidos, ang Zionist regime, at ang Lebanon ay pumirma ng isang tripartite framework agreement noong Biyernes. Ang kasunduang ito, na nilagdaan sa presensya ni Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, Yehiel Leiter, ambassador ng Zionist regime, at Nadi Hamadeh Maawad, ambassador ng Lebanon, sa US Department of State, ay itinuturing na isang hakbang upang wakasan ang mga hangganang labanan pagkatapos ng 100 araw na digmaan.
Mga pangunahing probisyon ng framework agreement
Batay sa kasunduang ito, isang nakabalangkas na proseso ang itinakda para sa "pagpapanumbalik ng soberanya ng Lebanon, disarmament ng Hezbollah at pagbuwag sa teroristang imprastraktura nito, at pagpapahintulot sa pagbabalik ng Israel sa mga hangganan nito pagkatapos maalis ang banta laban sa mga mamamayan nito." Batay sa kasunduang ito, isang tripartite military coordination group para sa Lebanon (MCG4L) na may facilitation ng Amerika ang bubuuin upang tulungan ang mga partido sa pagpapatupad ng balangkas na ito.
Tulong ng Amerika
Inihayag ng US Department of State na ang Washington ay nakatuon sa paglalaan ng 100 milyong dolyar na agarang makataong tulong sa koordinasyon ng United Nations. Inihayag din ng Pentagon ang kahandaan nitong magbayad ng higit 30 milyong dolyar sa hukbo ng Lebanon sa ilalim ng umiiral na mga awtoridad upang mapabuti ang kakayahan ng mga pwersang ito na ipatupad ang soberanya sa buong teritoryo ng Lebanon.
Posisyon ni Netanyahu: Pananatili sa security zone
Si Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, bilang tugon sa kasunduang ito, ay inilarawan ito bilang "isang seryosong suntok sa Iran" at sinabi: "Ang pinakamahalagang bagay ay ang Israel ay mananatili sa security zone ng timog Lebanon. Ito ay isang malaking tagumpay, at mananatili ito hangga't ang Hezbollah ay hindi nadidisarmahan at may banta laban sa Israel." Ayon sa kanya, ang hukbo ng Israel ay mananatili sa security zone na may lalim na mga 9.7 kilometro sa timog Lebanon. Idiniin din ni Netanyahu na dalawang lugar ang itinakda bilang "mga pilot zone" para sa unti-unting pag-urong ng mga pwersang Israeli at deployment ng hukbo ng Lebanon.
Reaksyon ng Lebanon at mga hamon sa hinaharap
Inilarawan ni Nadi Hamadeh Maawad, ambassador ng Lebanon, ang kasunduang ito bilang "unang hakbang sa landas ng pagpapanumbalik ng soberanya at integridad ng teritoryo ng Lebanon." Gayunpaman, ang kasunduang ito ay nilagdaan nang wala ang Hezbollah, at si Hassan Fadlallah, kinatawan ng grupong ito sa parliament ng Lebanon, ay tinawag itong "malinaw na paglabag sa Konstitusyon" at nagbabala na ang Hezbollah ay "haharapin nang buong kaseryosohan ang anumang hakbang para ipatupad ito." Gayundin, sa kabila ng pagpirma ng kasunduan, ang limitadong labanan sa timog Lebanon ay nagpapatuloy, at noong Biyernes, ang Zionist regime, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga anunsyo sa pamamagitan ng drone, ay nag-utos sa mga residente ng bayan ng "Al-Mansouri" na lumikas.
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