Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga espesyal na panauhin ng laban ng Iran at Egypt.
Sina Infantino, pangulo ng FIFA, at Mahdavikia ay nakita sa VIP section ng mga manonood
Seattle – Sports news agencies (Hunyo 26, 2026) – Sa mahalaga at mapagpasyang laban ng mga pambansang koponan ng Iran at Egypt sa Lumen Field stadium sa Seattle, sina Gianni Infantino, pangulo ng FIFA, at Mehdi Mahdavikia, alamat at beterano ng football ng Iran, ay naroroon sa VIP section ng laban na ito. Ang mga larawang inilabas ng dalawang pigurang ito na magkasama ay nakakuha ng atensyon ng mga tagahanga at media, at naging isa sa mga mainit na paksa ng laban na ito. Si Infantino, na naglakbay sa Seattle upang panoorin ang isa sa pinakamahalagang laro ng group stage ng World Cup, ay naupo kasama si Mahdavikia (na may rekord ng paglalaro sa Hamburg at Bayern Munich) upang panoorin ang laban na ito. Ang presensya ng alamat ng football ng Iran sa tabi ng pangulo ng FIFA ay nagpapakita ng espesyal na posisyon ng football ng Iran sa internasyonal na yugto at paggalang ng FIFA sa mga beterano ng sport na ito sa Iran. Ang laban na ito ay natapos sa 2-1 na tagumpay ng pambansang koponan ng Iran, at tiniyak ng mga alagad ni Amir Ghalenoei ang pag-advance sa round of 16.
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