Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Ang digmaan sa Iran ay lubhang nagpababa sa estratehikong reserbang armas ng Amerika.
Iniulat ng pahayagang New York Times na binanggit ang dalawang mapagkukunang may alam sa administrasyong Trump na ang magkasanib na pag-atake ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Islamic Republic of Iran ay gumamit ng malaking bahagi ng estratehikong reserbang armas ng Washington, at ang Amerika ay hindi kayang mabayaran ang pagbabawas na ito sa maikling panahon.
Idinagdag ng ulat na ito na ang Amerika, sa panahon ng digmaan laban sa Iran, ay nagpaputok ng mga 1,100 long-range cruise missiles, higit 1,000 Tomahawk missiles, higit 1,200 Patriot interceptor missiles, at higit 1,000 ATACMS tactical missiles; isang bilang na sa ilang mga kaso ay ilang beses na mas mataas kaysa sa taunang kapasidad ng produksyon ng mga armas na ito.
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