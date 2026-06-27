Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang katayuan ni Abul Fadl al-Abbas sa Araw ng Paghuhukom.
Si Imam Sajjad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi:
"Si Abbas ay may isang katayuan sa tabi ng Diyos na kung saan sa Araw ng Paghuhukom, ang lahat ng mga martir ay maiinggit sa kanya dahil dito."
"Si Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay may isang katayuan sa tabi ng Diyos na kung saan sa Araw ng Paghuhukom, ang lahat ng mga martir ay maiinggit sa kanya."
#Hadith
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