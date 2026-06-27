Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkamartir ng 3 katao sa pag-atake ng mga kontra-rebolusyonaryo sa Baneh checkpoint.
Ilang oras na ang nakalipas, sa pag-atake ng mga armadong indibidwal sa Sabadlo checkpoint sa Baneh, 3 katao ang na-martir at 5 iba pa ang nasugatan.
Sanandaj – IRIB News (Hunyo 26, 2026) – Ayon sa isang mapagkukunang militar na may kaalaman na nagsabi sa IRIB News Center ng Kurdistan province, ngayong hapon (Biyernes, Hunyo 26, 2026), ang mga armadong kontra-rebolusyonaryo ay sumalakay sa "Sabadlo" checkpoint sa Baneh county. Batay sa ulat na ito, sa armadong sagupaang ito, dalawang pulis, isang sundalo ng IRGC, at isang mamamayan ng Baneh ang na-martir.
Gayundin, limang iba pang katao ang nasugatan sa pag-atakeng ito, kabilang ang dalawang pulis, isang sundalo ng IRGC, at dalawang sibilyan. Ang kalagayan ng tatlo sa mga nasugatan ay naiulat na malubha. Batay sa ulat ng Tasnim News Agency, isa sa mga nasugatan ay isa ring pulis.
Ang pag-atakeng ito ay naganap sa Baneh county ng Kurdistan province, na isa sa mga lugar na katabi ng kanlurang hangganan ng bansa. Ang lungsod ng Baneh ay nasa ruta ng transportasyon patungong Saqqez, at ang pag-atakeng ito ay naganap sa checkpoint sa pasukan ng lungsod na ito. Tinukoy ng mga news source ang mga salarin ng pag-atakeng ito bilang "mga kontra-rebolusyonaryo." Ang grupong "PJAK" (ang military wing ng Free Life Party of Kurdistan) ay kumuha ng responsibilidad para sa pag-atakeng ito. Batay sa mga ulat, idineklara ng grupong ito na sa pag-atakeng ito, isang Kurdish conscript officer at isang conscript sundalo ang napatay.
Inihayag ng security forces na ang lungsod ng Baneh ay nasa kalmadong kalagayan sa kasalukuyan at ang paggalaw ng mga mamamayan ay nagaganap nang walang problema. Ang karagdagang detalye tungkol sa lawak ng pag-atakeng ito at pagkakakilanlan ng mga salarin nito ay iniimbestigahan pa, at ipaalam sa sandaling makumpleto ang impormasyon.
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