Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sheikh Naim Qassem: Kahit na pumayag ang gobyerno ng Lebanon, hindi ibababa ng Hezbollah ang kanilang mga armas
Kasabay ng pagpapalabas ng balita tungkol sa kasunduan ng Washington sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime at pagtaas ng mga protesta ng mamamayan, idiniin ni Naim Qassem na ang paraan upang harapin ang mga krimen ng Zionist regime ay hindi ang pag-disarma sa Hezbollah.
Idiniin ng Kalihim Heneral ng Hezbollah ng Lebanon ang pagpapatuloy ng landas ng paglaban, at sinabi: "Kahit na tanggapin ng gobyerno ng Lebanon ang kasunduang ito, hindi kailanman ibababa ng Hezbollah ang kanilang mga armas at hindi uurong sa kanilang mga posisyon."
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