Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-10 milyong online na manonood ng laban ng Iran.
Ang managing director ng Infrastructure Communications Company: Ngayon, higit 10 milyong katao ang nanood ng laban ng Iran at Egypt sa mga online platform.
Seattle – Sports news agencies (Hunyo 27, 2026) – Si Mohammad Jafarpour, managing director ng Infrastructure Communications Company, sa pag-anunsyo ng balitang ito, ay nag-ulat ng hindi pa naganap na pagtanggap sa mahalagang laban ng mga pambansang koponan ng Iran at Egypt sa Lumen Field stadium sa Seattle. Ang record-breaking na ito ay naitala sa panahong ang mga pagtataya ay nagpapahiwatig ng mga 70,000 manonood sa stadium, ngunit ipinakita ng datos ng mga online platform na ang mga digital na manonood ay higit na lumampas sa mga personal na manonood.
Ang laban ng Iran at Egypt, na ginanap sa loob ng group stage ng 2026 World Cup, dahil sa mataas na kahalagahan at direktang epekto sa pag-advance sa susunod na yugto, ay nakakuha ng atensyon ng milyun-milyong tagahanga sa buong mundo. Ang pagpapalabas ng laban na ito sa pamamagitan ng iba't ibang network kabilang ang "BeIN Sports" ng Qatar at maraming online platform ay isinagawa. Ang kahanga-hangang pagtanggap ng mga tagahanga sa 2026 World Cup ay lampas sa mga pagtataya, at ang mga Iranian spectators ay may malaking bahagi sa estadistikang ito. Ang hindi pa naganap na bilang na ito ay nagpapakita ng pagkauhaw ng mga mahilig sa football na panoorin ang mga laban ng pambansang koponan sa pinakamalaking sporting event sa mundo at ang kapangyarihan ng mga digital platform sa pag-akit ng mga manonood.
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