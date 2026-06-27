Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New Arab: Ang Ashura ngayong taon ay nagkaroon ng kulay at lasa ng paglaban para sa mga Shia sa buong mundo.
Isinulat ng media na "New Arab" sa isang ulat na ang mga Shia sa buong mundo ay ginanap ang mga ritwal ng Ashura sa panahong ang okasyong ito ngayong taon, pagkatapos ng mga buwan ng digmaan sa Iran at Lebanon, ay nagkaroon ng espesyal na kahulugan.
Inilarawan ng media na ito ang Ashura bilang ang pinakabanal na araw sa kalendaryo ng mga Shia at simbolo ng sakripisyo at paglaban laban sa pang-aapi, at iniulat na ang mga seremonya ng pagluluksa sa Iran ay ginanap na may malawakang presensya ng mga tao, at sa Lebanon ay ginanap sa gitna ng mga guho na dulot ng digmaan, at sa Pakistan, libu-libong security forces ang na-deploy upang protektahan ang mga nagdadalamhati laban sa banta ng mga ekstremistang grupo.
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