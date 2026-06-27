Video| Sa gitna ng pagdiriwang ng pag-advance, ang pangalan ng Palestine ay umalingawngaw sa Seattle

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sa gitna ng pagdiriwang ng pag-advance, ang pangalan ng Palestine ay umalingawngaw sa Seattle.
Kasabay ng pagdiriwang ng pag-advance ng pambansang koponan ng Bosnia sa susunod na yugto ng World Cup, ang mga tagahanga ng koponang ito sa Seattle, Amerika, sa pamamagitan ng pagtataas ng mga bandila ng Palestine kasama ng mga bandila ng Bosnia at pagsigaw ng mga slogan ng kalayaan para sa Palestine, ay nagpahayag ng kanilang suporta para sa mithiin ng Palestine.
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