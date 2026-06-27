Video| Ang aral ng Ashura; ang paninindigan hanggang sa huling hininga

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang aral ng Ashura; ang paninindigan hanggang sa huling hininga.
Ang Ashura ay hindi lamang salaysay ng isang makasaysayang labanan; ito ay isang paaralan na nagturo sa mga malayang tao sa mundo na huwag yumuko sa harap ng pang-aapi, banta, at tukso na sumuko.
Kung si Imam Hussein ay nagpasya na sumuko sa huling sandali, ang kaaway ay handang makipag-ayos sa kanya; ngunit hindi siya sumuko.
Ang landas ni Hussein ay ang landas ng dangal; isang landas na hindi nagtatapos sa pagtatapos ng isang digmaan, at magpakailanman ay pananatiling nakataas ang bandila ng pakikibaka laban sa pang-aapi at pagmamataas.
Martir na Pinuno ng Rebolusyon
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