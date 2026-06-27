Video| Panalangin sa landas ng kapangyarihan; isang pagpapatirapang bumuo ng kasaysayan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Panalangin sa landas ng kapangyarihan; isang pagpapatirapang bumuo ng kasaysayan.
Isang walang hanggang larawan ni Martir Hassan Tehrani Moghaddam sa lugar ng pagsubok ng "Qaem" engine; kung saan bago ang pagsubok ng missile, siya ay nanalangin. Ang kuha na ito ay salaysay ng mga taong nagtayo ng lakas ng Iran hindi lamang sa kaalaman at pagsisikap, kundi sa pananampalataya, katapatan, at pagtitiwala sa Diyos.
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