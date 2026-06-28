Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iniulat ng Saudi state news agency na 14 katao ang namatay sa pagbagsak ng isang helicopter ng Saudi Aramco company..
Ang dahilan ng pagbagsak ng helicopter na pag-aari ng oil company na Aramco ay hindi pa alam at ang imbestigasyon tungkol dito ay isinasagawa.
Riyadh – Opisyal na ahensya ng balita ng Saudi Arabia (SPA) (Hunyo 28, 2026) – Ang Ministry of Energy ng Saudi Arabia noong Linggo ay naglabas ng pahayag na nagpahayag na isang helicopter na pag-aari ng oil company na Aramco ang bumagsak bandang 6:00 AM oras lokal sa "Ras Tanura" area sa silangan ng bansa. Sa insidenteng ito, ang lahat ng 14 na sakay ng helicopter, na lahat ay mamamayan ng Saudi Arabia, ay namatay.
Ang Ras Tanura area, kung saan naganap ang insidenteng ito, ay nagho-host ng isa sa pinakamalaking export terminal ng krudong langis sa mundo, at ang mga vital facility ng Aramco company ay matatagpuan doon. Ipinahayag ng mga opisyal ng Saudi na ang kumpletong imbestigasyon upang matukoy ang sanhi ng aksidenteng ito ay nagsimula na. Ang Aramco company ay kinikilala bilang ang pinakamalaking producer ng krudong langis sa mundo.
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