Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nangungunang kinatawan ng mga Demokratiko: Ang digmaan laban sa Iran ay isang sakuna para sa mga Amerikano.
Sinabi ni Hakeem Jeffries, pinuno ng minorya ng mga Demokratiko sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, na ang digmaan laban sa Iran ay isang sakuna para sa mga Amerikano.
Washington – Kongreso ng Amerika (Hunyo 23, 2026) – Tinawag ni Hakeem Jeffries, pinuno ng minorya ng mga Demokratiko sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, sa isang press conference, ang digmaan ni Donald Trump laban sa Iran bilang "isang sakuna para sa pambansang seguridad at pang-ekonomiyang interes ng mga mamamayang Amerikano" at idiniin na ang digmaang ito ay "isang mapanganib at magastos na pagpili."
Sa pagtukoy sa kahilingan ng Pentagon para sa 80 bilyong dolyar na karagdagang badyet, tinawag ni Jeffries ang hakbang na ito bilang "lampas sa mapanganib" at hiniling sa Kalihim ng Depensa na "isumite ang kanyang liham ng pagbibitiw." Sa pagpuna sa pagpapangalan ng operasyon na "Epic Fury," kinutya niya ito bilang "Epic Failure" (Epikong Pagkabigo) at sinabi: "Hindi dapat gumastos ng isa pang dolyar mula sa pera ng mga nagbabayad ng buwis para sa operasyon ng epikong pagkabigo na naging sakuna para sa pambansang seguridad at pang-ekonomiyang interes ng mga mamamayang Amerikano."
Mga pangunahing punto ng pamumuna ni Jeffries:
· Pagpapahina sa posisyon ng Amerika: Idiniin ni Jeffries na ang digmaang ito ay "naglagay sa Amerika sa isang mas mahinang posisyon kaysa sa Iran kaysa bago magsimula ang digmaan."
· Pagpapalakas sa Iran: Ayon sa kanya, ang Iran ngayon ay "mas malakas" kaysa dati.
· Mga gastos pang-ekonomiya: Itinuring ni Jeffries ang pagtaas ng presyo ng gasolina at pagkain bilang direktang resulta ng digmaang ito.
· Kawalan ng awtorisasyon at estratehiya: Idiniin niya na pumasok si Trump sa digmaan nang walang awtorisasyon ng Kongreso at "walang ibinigay na plano, estratehiya, tiyak na layunin, o paraan ng paglabas."
Sinabi rin ni Jeffries sa isang panayam sa NBC na ang kalagayan ay "lumala" at "ang Iran ngayon ay mas malakas."
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